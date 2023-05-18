Спецпредставник Китаю побував у Києві: в Офісі Президента розкрили деталі

Брифінг з Лі Хуеєм Єрмак провів 17 травня. На ньому обговорювали українську "формулу миру" та інформували представника Китаю про злочини, які Росія чинить на тимчасово окупованих територіях.

Під час зустрічі з Лі Хуеєм Андрій Єрмак подякував Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та заявив, що Україна також з повагою ставиться до недоторканності кордонів інших держав.

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Українська "формула миру"

Спецпредставнику Китаю детально розповіли про десять кроків "формули миру" Зеленського і повідомили про ситуацію на фронті, втрати російської армії та нещодавні масовані ракетні атаки на українські міста. Також керівник ОП підкреслив, що під час захисту своєї території Україна діє винятково у межах міжнародного права та Статуту ООН.

Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української "формули миру",

– заявив Єрмак.

Також на брифінгу обговорювали і зусилля України, Туреччини та ООН з продовження зернової угоди, яку намагався зірвати агресор. Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, заявив, що саме завдяки безперешкодному руху суден зерновим коридором вдається утримувати найбідніші країни Азії та Африки від продовольчої кризи.

Злочини російської армії

Дар'я Герасимчук, уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації, розповіла представнику Китаю про те, як українських дітей незаконно вивозять з території країни, а потім всиновлюють у Росії. Вона закликала Китай долучитися до спільних зусиль з повернення цих дітей додому, до України.

На зустрічі наголосили і на небезпеці подальшого перебування російських військових на Запорізькій АЕС. Окупанти, які фактично перетворюють станцію на військову базу, підвищують ядерні ризики не тільки для України, але і для всього континенту. Також під час брифінгу наголосили, що українська формула миру в тому числі передбачає і демілітаризацію ЗАЕС.

Що відомо про позицію Китаю щодо України