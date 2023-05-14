Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, коли путінський режим розвалиться, Пекін обере іншу тактику.

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Китай хоче поглинути Далекий Схід та Сибір

Піонтковський зазначив, що Китай завжди переслідує виключно власні інтереси. Зараз мета Пекіна – економічно поглинути Далекий Схід та Сибір. Території від Владивостока до озера Байкар, які колись входили до китайської імперії, повернути назад.

Вони переслідують цю ціль такою формою: втримати Путіна при владі, але ослабленого. Ось такий сценарій їм вигідний. Але якщо Китай побачить, що не вдається, путінський режим розвалюється, то вибере іншу тактику,

– вважає він.

Опозиціонер додав, що після падіння влади Путіна Китай ще більш прискорить процес поглинання Росії.

Піонтковський про відносини Китаю та Росії: дивіться відео

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