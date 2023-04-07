Сі Цзіньпін запропонував Макрону рецепт вирішення "української кризи"

Президенти Китаю та Франції зустрілись у Пекіні, де, зокрема, обговорили "українське питання". Власне, Сі Цзіньпін навіть сказав, що, на його думку, є так званою "формулою миру".

У четвер, 6 квітня, розпочався триденний візит французького лідера Еммануеля Макрона до Китаю. Встиг він уже провести зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном. Що не дивно, у Пекіні знову вирішили говорити про війну в Україні, однак називаючи її "кризою".

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"Поглиблений обмін думками"

Як зазначають у Китаї, що Макрон, що Сі продукували глибокі думки у ході своєї зустрічі та висловили занепокоєння щодо ситуації в Україні. Власне, президент КНР вкотре заявив, що виступає за мир і перемовини.

Сі Цзіньпін зазначив, що причини української кризи складні й будь-яке зволікання буде згубним для всіх сторін. Швидке припинення вогню та припинення війни в інтересах усіх зацікавлених сторін і всього світу. Політичне врегулювання є єдиним правильним виходом,

– йдеться в джерелі.

Окрім того, там зазначено, що в цьому питанні Пекін начебто не буде опиратись на свої інтереси, адже "виступає за чесність і справедливість".

Усі зацікавлені сторони повинні взяти на себе відповідальність, піти одна одній назустріч і створити умови для політичного врегулювання. Французька сторона вітає конкретні пропозиції щодо політичного вирішення кризи, а Китай готовий їх підтримувати та відігравати конструктивну роль,

– мовиться у заяві.

Натомість Макрон констатував, що Париж за те, аби розв'язати це питання так, аби все було законно та всі сторони залишились задоволеними. Власне, "французька сторона надає великого значення міжнародному впливу Китаю" та буде співпрацювати з Пекіном задля того, аби розв'язати усі проблеми.

Які реальні інтереси Франції