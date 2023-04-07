Видання посилається на французького чиновника. За його словами, для Макрона важливо, щоб Пекін говорив про мир, а не озброював Росію.

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"Хороший поліцейський, поганий поліцейський"

BBC назвала візит Емануеля Макрона і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Пекін "хороший поліцейський, поганий поліцейський".

Більш агресивна фон дер Ляєн прибула, щойно виступивши з великою промовою про "зменшення ризиків" у відносинах Європи з Китаєм, а Макрон привіз із собою 53 бізнес-лідери, які прагнуть угоди, у свій триденний візит.

Головною темою порядку денного була Україна

Європейські лідери закликали Сі таки домовитись про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та попередили про наслідки, якщо Сі вирішить допомогти зброєю своєму "другу" Путіну.

Білий дім і багато західних аналітиків відкинули "мирний план" Китаю, а Макрон, навпаки, заявив у Пекіні, що пропозиції Сі, хоч і недосконалі, але демонструють "бажання відігравати відповідальну роль і намагатися побудувати шлях до миру". Він також закликав Сі визнати відповідальність Росії за початок війни.

Раніше Макрон часто телефонував Путіну, а тепер він, схоже, сподівається вплинути на поведінку Пекіна. Макрон схильний займати більш помірковану позицію щодо Китаю з низки питань, ніж його колеги в США та деяких інших західних країнах.

Роль президентки Єврокомісії

Фон дер Ляєн висловлювала занепокоєння з приводу порушень інтелектуальної власності, зростаючого торгового дисбалансу блоку з Китаєм і надмірної залежності від Китаю щодо певних товарів. Вона також попередила про експорт певних чутливих технологій до Китаю, що є головним пріоритетом для США.



Разом із Макроном на зустріч в Пекін поїхала Урсула фон дер Ляєн / Фото AP

Китайські чиновники та низка державних ЗМІ відзначили, що фон дер Ляєн у своїх висловлюваннях була занадто близькою до Вашингтона. Так, посол Китаю в ЄС сказала, що європейські лідери повинні "побачити, де їхні інтереси, а потім протистояти небажаному тиску з боку США".

Не дивно, що Макрон отримав набагато тепліший прийом у Пекіні, ніж фон дер Ляєн, і мав більше особистих зустрічався з Сі, зокрема лідери говорили тет-а-тет.

До слова, напередодні Макрон та президент США Джо Байден домовилися залучити Китай до завершення війни в Україні.