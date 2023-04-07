Си Цзиньпин предложил Макрону рецепт разрешения "украинского кризиса"

Президенты Китая и Франции встретились в Пекине, где обсудили "украинский вопрос". Собственно, Си Цзиньпин даже сказал, что, по его мнению, является так называемой "формулой мира".

В четверг, 6 апреля, начался трехдневный визит французского лидера Эммануэля Макрона в Китай. Он уже успел провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Что не удивительно, в Пекине решили снова говорить о войне в Украине, однако называя ее "кризисом".

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"Углубленный обмен мыслями"

Как отмечают в Китае, что Макрон, что Си продуцировали глубокие мысли в ходе своей встречи и выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Украине. Собственно, президент КНР в очередной раз заявил, что выступает за мир и переговоры.

Си Цзиньпин отметил, что причины украинского кризиса сложные, и любое промедление будет губительным для всех сторон. Быстрое прекращение огня и прекращение войны в интересах всех заинтересованных сторон и всего мира. Политическое урегулирование является единственным правильным выходом,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что в этом вопросе Пекин якобы не будет опираться на свои интересы, ведь "выступает за честность и справедливость".

Все заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность, пойти друг другу навстречу и создать условия для политического урегулирования. Французская сторона приветствует конкретные предложения по политическому разрешению кризиса, а Китай готов их поддерживать и играть конструктивную роль,

– говорится в заявлении.

Макрон констатировал, что Париж за то, чтобы решить этот вопрос так, чтобы все было законно и все стороны остались довольны. Собственно, "французская сторона придает большое значение международному влиянию Китая" и будет сотрудничать с Пекином для того, чтобы решить все проблемы.

Какие реальные интересы Франции