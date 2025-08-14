Путін та Трамп мають зустрітися на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Російський президент готує для цього саміту певні "історичні матеріали".

У Центрі протидії дезінформації розповіли, про що саме йдеться, передає 24 Канал.

Що намагатиметься "довести" Путін Трампу?

У ЦПД розповіли, що йдеться про географічні карти, якими Путін хоче довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава" та утворилася злиттям територій інших країн.

Це начебто має виправдати військову агресію Кремля проти України та претензії РФ на українські території. Такі псевдоісторичні спекуляції – типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам Путін. Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою,

– написали у ЦПД.

Т️ам зауважили, що більшість сучасних країн або їх частин колись входили до складу інших держав.

Так само із нинішньою Росією. Колись вона була частиною Золотої Орди, а багато теперішніх російських територій у минулому належали, зокрема, Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо.

"Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн", – наголосили у ЦПД.

До слова, російський спецборт уже вирушив на Аляску. Саміт 15 серпня має відбутися на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі.