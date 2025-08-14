Путин и Трамп должны встретиться на Аляске в пятницу, 15 августа. Российский президент готовит для этого саммита определенные "исторические материалы".

В Центре противодействия дезинформации рассказали, о чем именно идет речь, передает 24 Канал.

Что будет пытаться "доказать" Путин Трампу?

В ЦПД рассказали, что речь идет о географических картах, которыми Путин хочет доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство" и образовалась слиянием территорий других стран.

Это якобы должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории. Такие псевдоисторические спекуляции – типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой,

– написали в ЦПД.

Т️ам заметили, что большинство современных стран или их частей когда-то входили в состав других государств.

Так же с нынешней Россией. Когда-то она была частью Золотой Орды, а многие нынешние российские территории в прошлом принадлежали, в частности, Германии, Швеции, Финляндии и тому подобное.

"Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран", – отметили в ЦПД.

К слову, российский спецборт уже отправился на Аляску. Саммит 15 августа должен состояться на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.