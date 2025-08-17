Зустріч Трампа з Путіним на Алясці не дали ніяких просувань у темі завершення війни. Утім поставила світ на межу тотальної руйнації.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що нічого надзвичайного на зустрічі Трампа та Путіна не відбулось.

Цікаво Катастрофічна, несправедлива, але найкраща з можливого, – Telegraph про потенційну мирну угоду

Що показала зустріч на Алясці?

Олещук зазначив, що на Алясці Путін сказав те саме, про що він говорить уже давно. Трамп так прекрасно вів із ним перемовини, що він із лютого просуває те саме. Трамп нічого з цим не робить. Схоже, його взагалі напружує про щось довго думати.

У мене таке відчуття, що Трамп і його команда – це люди з низьким рівнем гуманітарної освіти та низьким рівнем розуміння всього, що стосується суспільства, історії. Це нетипово для США, бо вони завжди були лідерами в гуманітарних науках,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що Трамп не розуміє, що таке нація, що держава – це не фірма, що є конституційний лад, який можна легко порушити, але важко відновити. Традиційне американське гуманітарне знання з університетів Ліги Плюща викликає невдоволення з боку консервативних американців.

Чому зустріч на Алясці наблизила світ до руйнації?

За словами політолога, Трамп винагородив убивцю, терориста та злочинця. Він нормалізував його, включив у публічний простір. Це матиме наслідки. Трамп сподівався, що це дозволить йому завершити війну в Україні й отримати Нобелівську премію миру, але він запустив ті процеси, яких він не розуміє.

"Відкриваються можливості для маніпуляцій. Трамп не дурний, але він специфічний гравець, який намагається реалізовувати політику неполітичними методами та засобами, не розуміючи природу політичних процесів. Тому це нагадує хаос, непослідовність, незрозуміло що, бо це спроба перетворити міжнародні відносити на торги й аукціон", – наголосив Олещук.

Він додав, що Трамп вважає Україну збитковим активом, який треба реорганізувати та продати покупцю. У нього просто банально немає розуміння, що таке політика та міжнародні відносини.