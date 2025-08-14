Росія продовжує наполягати на своїх цинічних умовах під час переговорів. Тому дуже важливою буде позиція Дональда Трампа й те, як він поведеться з Володимиром Путіним під час зустрічі.

Варто розуміти, що зараз лідер США не має чим серйозно тиснути на Україну. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що, наприклад, зброю купує для нас Європа.

Які методи тиску може використати Трамп?

У президента США залишаються лише декілька механізмів. Ключовою вразливість України зараз є навіть не зброя чи гроші, а корумпованість частини української еліти.

"Вкиди компромату, розслідування у різних юрисдикціях можуть бути фактором шантажу. У всьому іншому у Трампа немає механізмів і можливостей для того, щоб примушувати Україну до поступок", – підкреслив Олег Саакян.

Якщо ми говоримо про зброю, то вона і так продається. Нехай Трамп скаже американським виробникам озброєння, серед яких значна частина це спонсори Республіканської партії, що він позбавляє їх таких замовлень. А потім хай спробує сказати своїм сенатором і конгресменам, що змушує Україну до капітуляції.

Все це обернеться серйозною політичною кризою, бо така позиція не знайде підтримки більшості. Отже, тут у Трампа досить складна ситуація. Він справді може сказати, що зробив все можливе й просто піти,

– зауважив політолог.

Але для цього йому потрібно зберегти постачання озброєння Україні на комерційній основі. Щодо грошей, то ситуація гірша. Трамп може блокувати бюджетну підтримку України, тому нам доведеться розраховувати на Європу.

Але якщо Трамп буде неприйнятно діяти у питаннях України, то наштовхнеться на спротив європейців. Відтак може залишитися сам на сам у протистоянні з Китаєм. Роль Пекіна для Європи зросте, що обернеться справжньою поразкою для США.

До слова, прем'єр Великої Британії Кір Стармер назвав зустріч Трампа з Путіним – реальним шансом для припинення вогню. Але для цього потрібні гарантії безпеки для України.