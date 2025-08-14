Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що є "реальний шанс" досягти припинення вогню між Росією та Україною, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Стармер наголосив, що територіальна цілісність України має бути захищена, а міжнародні кордони "не можна змінювати силою".

Виступаючи на віртуальній зустрічі європейських лідерів після розмови з Трампом, Стармер сказав, що "будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки". "Саме тому ми створили цю коаліцію охочих", – додав він.

Довідка: До "Коаліції охочих" входять переважно європейські країни, які пообіцяли надавати Україні військову підтримку, щоб стримати Росію від порушення будь-якої мирної угоди.

Британський прем'єр зазначив, що коаліція має "реалістичні" військові плани, які можуть бути застосовані у разі припинення вогню.

Він також повідомив, що лідери групи готові за потреби посилити економічний тиск на Росію, наприклад, через збільшення санкцій.

Стармер похвалив зусилля Трампа з досягнення домовленості.

"Три з лишком роки триває цей конфлікт, і ми навіть близько не підходили до реального, дієвого рішення, реального способу його зупинити. Тепер у нас є такий шанс завдяки роботі президента Трампа", – сказав політик.

Зверніть увагу! 14 серпня Володимир Зеленський зустрінеться з Кіром Стармером у Лондоні. Ця зустріч тане ретельно спланованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, призначеною за 24 години до саміту в Алясці.