Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что есть "реальный шанс" достичь прекращения огня между Россией и Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Вспоминают Ялту 1945-го: в ISW рассказали, как Кремль использует саммит Путина и Трампа

Чем может завершиться саммит Путина и Трампа?

Стармер подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть защищена, а международные границы "нельзя менять силой".

Выступая на виртуальной встрече европейских лидеров после разговора с Трампом, Стармер сказал, что "любое прекращение огня должно быть длительным, а для этого нужны гарантии безопасности". "Именно поэтому мы создали эту коалицию желающих", – добавил он.

Справка: В "Коалицию желающих" входят преимущественно европейские страны, которые пообещали предоставлять Украине военную поддержку, чтобы сдержать Россию от нарушения любого мирного соглашения.

Британский премьер отметил, что коалиция имеет "реалистичные" военные планы, которые могут быть применены в случае прекращения огня.

Он также сообщил, что лидеры группы готовы при необходимости усилить экономическое давление на Россию, например, через увеличение санкций.

Стармер похвалил усилия Трампа по достижению договоренности.

"Три с лишним года длится этот конфликт, и мы даже близко не подходили к реальному, действенному решению, реального способа его остановить. Теперь у нас есть такой шанс благодаря работе президента Трампа", – сказал политик.

Обратите внимание! 14 августа Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером в Лондоне. Эта встреча является тщательно спланированной демонстрацией поддержки со стороны Великобритании, назначенной за 24 часа до саммита в Аляске.