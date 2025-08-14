Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президент Європейської Ради Антоніу Кошти, якого цитує "Європейська правда".

Які цілі має Трамп на переговорах з Путіним?

На спільному пресзаході з президентом Франції Еммануелем Макроном Кошта зазначив, що президент США Дональд Трамп намагатиметься досягти припинення вогню в Україні. Це перший меседж, який він передасть Володимиру Путіну на зустрічі 15 серпня.

Також одним з пунктів Антоніу Кошта згадав позицію США, про те, що "ніхто, крім України, не може вести перемовини щодо справ України". Зокрема мовиться й про питання контролю над територіями, яке Трамп пообіцяв не порушувати на нинішній зустрічі.

Третім елементом перемовин є готовність Сполучених Штатів спільно з Європою докладати зусиль щодо зміцнення безпеки України, коли вдасться досягти тривалого та справедливого миру для України. Іншими словами, партнери будуть готові надати Україні необхідні гарантії безпеки.

Президент Європейської Ради сподівається, що зустріч Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці стане серйозним кроком, щоб припинити війну та "відкрити шлях до миру в Україні".

До слова, партнери свідомі того, що можливі територіальні поступки України повинні бути підкріплені гарантіями безпеки. Однак як Дональд Трамп, так і європейські лідери зауважують, що НАТО не може бути частиною цих гарантій, але їх можуть надати всі партнери Києва.