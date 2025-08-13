Для Володимира Путіна факт зустрічі з президентом США вже є перемогою. Однак для Дональда Трампа важливо не просто зустрітися, а переграти так званого очільника Кремля. Ймовірно, позиції двох сторін ще не узгоджені.

Проте Трамп не буде скасовувати зустріч з Путіним, тому що впевнений у досягненні результату. Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Чи вдасться відмовити Трампа?

Олег Рибачук зазначив, що невідомо, чи можуть скасувати зустріч Трампа та Путіна. Однак для російського диктатора це вже повна перемога. У лідера США є конкретні цілі, яких він хоче досягнути, але йому не вдасться переграти так званого очільника Кремля.

Трамп впевнений, що цього разу його особиста зустріч вирішить все. Він у цьому настільки впевнений, що ми його не відмовимо, щоб він не йшов, бо зустріч буде провальною,

– припустив аналітик.

Нагадаємо, у Білому домі назвали місце зустрічі Трампа та Путіна вже цієї п'ятниці, 15 серпня. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що зустріч відбудеться в місті Анкоридж на Алясці.

Також відомо, що на зустрічі з Трампом Путіна охоронятимуть його особиста охорона та американська Секретна служба. Про це повідомив колишній високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберт Макдоналд.