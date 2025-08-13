Позиции до сих пор несогласованы: могут ли в последний момент отменить встречу Путина и Трампа
- Для Владимира Путина факт встречи с Дональдом Трампом уже является победой, тогда как президенту США важно не только встретиться, но и переиграть так называемого главы Кремля.
- Олег Рыбачук считает, что Трамп не будет отменять встречу, поскольку уверен в достижении результата несмотря на несогласованные позиции обеих сторон.
Для Владимира Путина факт встречи с президентом США уже является победой. Однако для Дональда Трампа важно не просто встретиться, а переиграть так называемого руководителя Кремля. Вероятно, позиции двух сторон еще не согласованы.
Однако Трамп не будет отменять встречу с Путиным, потому что уверен в достижении результата. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
Удастся ли отговорить Трампа?
Олег Рыбачук отметил, что неизвестно, могут ли отменить встречу Трампа и Путина. Однако для российского диктатора это уже полная победа. У лидера США есть конкретные цели, которых он хочет достичь, но ему не удастся переиграть так называемого главы Кремля.
Трамп уверен, что на этот раз его личная встреча решит все. Он в этом настолько уверен, что мы его не отговорим, чтобы он не шел, потому что встреча будет провальной,
– предположил аналитик.
Напомним, в Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина уже в эту пятницу, 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что встреча состоится в городе Анкоридж на Аляске.
Также известно, что на встрече с Трампом Путина будут охранять его личная охрана и американская Секретная служба. Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд.