Для Владимира Путина факт встречи с президентом США уже является победой. Однако для Дональда Трампа важно не просто встретиться, а переиграть так называемого руководителя Кремля. Вероятно, позиции двух сторон еще не согласованы.

Однако Трамп не будет отменять встречу с Путиным, потому что уверен в достижении результата. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Удастся ли отговорить Трампа?

Олег Рыбачук отметил, что неизвестно, могут ли отменить встречу Трампа и Путина. Однако для российского диктатора это уже полная победа. У лидера США есть конкретные цели, которых он хочет достичь, но ему не удастся переиграть так называемого главы Кремля.

Трамп уверен, что на этот раз его личная встреча решит все. Он в этом настолько уверен, что мы его не отговорим, чтобы он не шел, потому что встреча будет провальной,

– предположил аналитик.

Напомним, в Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина уже в эту пятницу, 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что встреча состоится в городе Анкоридж на Аляске.

Также известно, что на встрече с Трампом Путина будут охранять его личная охрана и американская Секретная служба. Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд.