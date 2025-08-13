Уже 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Путіна та Трампа. Утім не варто покладати на неї великих надій, адже в підсумку вона може ні до чого не призвести.

Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що Трамп за кілька днів усе одно розкаже всі деталі зустрічі з Путіним.

До теми Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Чи всі деталі зустрічі Путіна та Трампа будуть відомі?

Рейтерович розповів, що ми можемо не дізнатись про певні моменти зустрічі Путіна та Трампа. Буде публічний підхід до ЗМІ, будуть якісь питання, можливо, навіть буде спільний вихід після цієї зустрічі до ЗМІ. А ось те, про що вони там будуть говорити сам на сам, то знаючи Трампа, не дивно буде, що він потім усе це розкаже.

На пресконференції, на наступний день, через день його обов'язково прорве. Тим паче попереду 2 дні вихідних. Трамп любить на борту літака, перед гелікоптером, біля поля для гольфу говорити такі речі. Тому багато він не приховає,

– зазначив політолог.

Він продовжив, якщо вони будуть украй слабко коментувати, про що вони там говорили, то це свідчитиме, шо ні про що конкретне вони там не домовились. Або їхні позиції категорично не співпали. Треба буде спостерігати за обличчями Трампа й істоти, яку називають Путіним, як вони реагуватимуть на все, що там відбуватиметься.

Про що можуть домовитись Путін і Трамп?

За його словами, це важливий момент, що за результатами цієї зустрічі, ми побачимо ледь не 2 протилежні заяви: одна – американська, інша – російська. Росіяни люблять говорити про те, чого насправді не було та подавати зовсім інший варіант зустрічі, яка безпосередньо відбувається.

"Не треба покладати великі надії на те, що ця зустріч буде результативною. Максимальний результат, який може бути озвучений, це історія про так зване перемир'я в повітрі. Усе інше поки дуже малоймовірно виглядає. Як би нам не хотілось, щоб там прийняли якесь рішення", – зауважив Рейтерович.

Він додав, що це рішення треба ще погодити з європейцями та безпосередньо з Україною. Треба сподіватись, що європейці переконають Трампа в тому, що треба говорити та яку позицію треба займати.