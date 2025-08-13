Уже 15 августа на Аляске состоится встреча Путина и Трампа. Впрочем, не стоит возлагать на нее больших надежд, ведь в итоге она может ни к чему не привести.

Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп через несколько дней все равно расскажет все детали встречи с Путиным.

Все ли детали встречи Путина и Трампа будут известны?

Рейтерович рассказал, что мы можем не узнать об определенных моментах встречи Путина и Трампа. Будет публичный подход к СМИ, будут какие-то вопросы, возможно, даже будет совместный выход после этой встречи к СМИ. А вот то, о чем они там будут говорить один на один, то зная Трампа, неудивительно будет, что он потом все это расскажет.

На пресс-конференции, на следующий день, через день его обязательно прорвет. Тем более впереди 2 дня выходных. Трамп любит на борту самолета, перед вертолетом, возле поля для гольфа говорить такие вещи. Поэтому много он не скроет,

– отметил политолог.

Он продолжил, если они будут крайне слабо комментировать, о чем они там говорили, то это будет свидетельствовать, что ни о чем конкретном они там не договорились. Или их позиции категорически не совпали. Надо будет наблюдать за лицами Трампа и существа, которую называют Путиным, как они будут реагировать на все, что там будет происходить.

О чем могут договориться Путин и Трамп?

По его словам, это важный момент, что по результатам этой встречи, мы увидим чуть ли не 2 противоположных заявления: одна – американская, другая – российская. Россияне любят говорить о том, чего на самом деле не было и подавать совсем другой вариант встречи, которая непосредственно происходит.

"Не надо возлагать большие надежды на то, что эта встреча будет результативной. Максимальный результат, который может быть озвучен, это история о так называемом перемирии в воздухе. Все остальное пока очень маловероятно выглядит. Как бы нам не хотелось, чтобы там приняли какое-то решение", – заметил Рейтерович.

Он добавил, что это решение надо еще согласовать с европейцами и непосредственно с Украиной. Надо надеяться, что европейцы убедят Трампа в том, что надо говорить и какую позицию надо занимать.