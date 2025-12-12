Умєров проводив таємні зустрічі з директором ФБР та його заступником, – WP

Директор ФБР Каш Патель та його заступник Ден Бонгіно провели закриті зустрічі з головою української делегації Рустемом Умєровим. Низка західних чиновників висловили своє занепокоєння через наміри та можливі наслідки цих розмов.

Ці контакти відбулись саме тоді, коли адміністрація Трампа посилювала тиск на Україну з вимогою припинити війну та віддати свої території. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Навіщо Умєров зустрічався із представниками ФБР?

За інформацією видання, голова переговорної групи України Рустем Умєров за останні кілька тижнів вже тричі відвідав Маямі. Там він обговорював умови потенційного завершення війни із Росією зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Однак стало відомо, що під час цих поїздок він мав закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем та його заступником Деном Бонгіно.

Західні дипломати та чиновники б'ють на сполох, адже мета та наміри цих розмов невідомі. Дехто припускає, що українські представники могли шукати у керівництва ФБР певні гарантії, або можливий захист від майбутніх корупційних звинувачень. Інші вважають, що такий неформальний контакт може стати інструментом впливу на Київ, аби схилити його до прийняття мирного плану Трампа, який є досить не вигідним для України.

Відомо, що представники ФБР Патель та Бонгіно неодноразово критично висловлювались щодо України. Зокрема Патель наполягав перевірити, чи не зловживав Київ американськими коштами, а Бонгіно звинувачував Зеленського у нібито приховуванні корупційних дій сина Джо Байдена. За словами заступника Пателя, Трамп має серйозну недовіру до українського президента "через те, що він та деякі люди в його уряді зробили, щоб зам'яти під килим божевілля Джо Байдена".

ЗМІ зазначають, що ці зустрічі відбулись у досить критичний для України момент. Саме тоді, коли адміністрація Трампа наполягала прийняти зовсім невигідний для України мирний план, згідно з яким вона втратить свої території. Тож контакти Умєрова з ФБР викликали занепокоєння у західних союзників України.

Як ці зустрічі коментують в Україні та США?

Посол України в США підтвердила факт зустрічей Умєрова з представниками ФБР і повідомила, що сторони обговорювали виключно питання національної безпеки, які не можуть розголошуватись.

В Офісі президента відмовились коментувати деталі зустрічі, назвавши спроби пов'язати їх із корупцією необґрунтованими. Так само не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію й у РНБО. Мовляв, всі контакти відбуваються відповідно до завдань держави, а деякі з них "виконуються офіційно, але не публічно".

Водночас у ФБР заявили, що перемовини стосувались співпраці у сфері правоохоронної діяльності та безпеки США та України, а тема корупції не була головною під час розмови й порушувалась лише один раз. Там наголосили, що твердження про недоречний характер цих зустрічей є "повною нісенітницею".

У Білому домі також прокоментували ці контакти, зазначивши, що американські посадовці регулярно спілкуються із міжнародними партнерами щодо безпеки, а команда Трампа спілкується як із російською, так і з українською сторонами для пошуку шляхів припинення війни.

Як у посольстві України в США оцінюють перебіг переговорів?