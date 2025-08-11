Навесні цього року Володимир Путін розпочав літній наступ, в ході якого планував досягнути багатьох стратегічних цілей. Після цього Москва хотіла представити це США як позицію сили. Однак все пішло не за планом.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що російській армії, попри велику чисельність, не вдалось досягти навіть мінімальних успіхів. Тепер у Кремля не залишається аргументів на свою користь, лише слабка переговорна позиція.

Путін не зможе вразити Трампа ходом бойових дій

Російський диктатор збирався показати Трампу на зустрічі свої успіхи на лінії фронту та перевагу у військовій силі, щоб підготувати собі кращі умови. Саме тому Кремль постійно затягував час щодо згоди піти на мирні пропозиції та рухатись в сторону припинення бойових дій.

"Вся логіка Путіна полягала в тому, що він збирався взяти під контроль Донецьку область до осені 2025 року, тобто в кінці літньої наступальної кампанії. Путін планував окупувати також Суми, північ Харківщини, Куп'янськ, об'єднавши їх з Донеччиною. Він вимагав віддати Росії ще й Херсонську та Запорізьку області", – сказав Кузан.

Він пояснив, що від травня цього року окупанти сконцентрували свою найбільшу кількість сил біля Покровська. Саме на цьому напрямку ворог має просування, які вимірюються десятками квадратних кілометрів. Однак взяти місто ворогу не вдалось досі.

Чи досяг Путін всіх своїх цілей? Він немає жодних стратегічних досягнень. Навіть на оперативному рівні досягнення мінімальні, він має лише тактичні успіхи. Літня кампанія доходить до кінця, а Путін накопичував свої сили та готувався до неї рік. США дивляться і не розуміють, як можна було накопичити таку велику кількість ресурсів і не виконати навіть мінімальних завдань,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він додав, що навесні Кремль намагався залякати світ та Україну своїм великим наступом, але цього не сталось. Ба більше, українські військові потроху відбивають окуповані села, зокрема в Сумській області.