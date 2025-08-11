Весной этого года Владимир Путин начал летнее наступление, в ходе которого планировал достичь многих стратегических целей. После этого Москва хотела представить это США как позицию силы. Однако все пошло не по плану.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что российской армии, несмотря на большую численность, не удалось достичь даже минимальных успехов. Теперь у Кремля не остается аргументов в свою пользу, только слабая переговорная позиция.

Путин не сможет поразить Трампа ходом боевых действий

Российский диктатор собирался показать Трампу на встрече свои успехи на линии фронта и преимущество в военной силе, чтобы подготовить себе лучшие условия. Именно поэтому Кремль постоянно затягивал время относительно согласия пойти на мирные предложения и двигаться в сторону прекращения боевых действий.

"Вся логика Путина заключалась в том, что он собирался взять под контроль Донецкую область до осени 2025 года, то есть в конце летней наступательной кампании. Путин планировал оккупировать также Сумы, север Харьковщины, Купянск, объединив их с Донетчиной. Он требовал отдать России еще и Херсонскую и Запорожскую области", – сказал Кузан.

Он пояснил, что с мая этого года оккупанты сконцентрировали свое наибольшее количество сил у Покровска. Именно на этом направлении враг имеет продвижение, которые измеряются десятками квадратных километров. Однако взять город врагу не удалось до сих пор.

Достиг ли Путин всех своих целей? У него нет никаких стратегических достижений. Даже на оперативном уровне достижения минимальны, он имеет только тактические успехи. Летняя кампания подходит к концу, а Путин накапливал свои силы и готовился к ней год. США смотрят и не понимают, как можно было накопить такое большое количество ресурсов и не выполнить даже минимальных задач,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он добавил, что весной Кремль пытался запугать мир и Украину своим большим наступлением, но этого не произошло. Более того, украинские военные понемногу отбивают оккупированные села, в частности в Сумской области.