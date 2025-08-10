Де розташована Безсалівка на карті, показує 24 Канал.

Де розташована Безсалівка?

Безсалівка – це невелике село у Білопільській міській громаді. Воно розташоване на кордоні з Росією.

До війни там проживало менше ніж 100 осіб.

Де розташована Безсалівка: дивіться на карті

Нагадаємо, що над звільненням Безсалівки працювали підрозділи 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону.

Під час бойових дій за цей населений пункт українські бійці ліквідували 18 окупантів.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося зупинити літній наступ росіян на Сумщині. Аналітики зауважують, що успіх української армії на цьому напрямку показав нездатність Росії проводити великі операції.

Попри це, військові зауважують, що ворог досі тримає там резерви у понад 50 тисяч осіб.