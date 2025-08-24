Володимир Путін залишається незацікавленим у проведенні серйозних мирних переговорів щодо війни в Україні. Очільник Кремля також відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як у Росії ставляться до переговорів?

Міністерство закордонних справ Росії (МЗС) продовжує заявляти про відмову Володимира Путіна від зустрічі з Володимиром Зеленським у строки, які раніше озвучував президент США Дональд Трамп.

22 серпня МЗС Росії відкинуло звинувачення західних ЗМІ в тому, що міністр закордонних справ Сергій Лавров підриває мирний процес своїми нещодавніми заявами, зокрема відмовою прийняти західні гарантії безпеки для України.

МЗС Росії чітко заявило, що висловлювання Лаврова відображають позицію Кремля, яка, за словами відомства, "відрізняється послідовністю" і не змінилася після саміту на Алясці 15 серпня.

У відомстві також повторили висловлювання Лаврова від 20 і 21 серпня, згідно з якими будь-які серйозні дискусії щодо західних гарантій безпеки для України, які не "беруть до уваги" власні "законні інтереси" Росії, є "шляхом у нікуди".

МЗС наголосило, що Росія виступає за колективні гарантії безпеки, які є "справді надійними", і послалося на російські вимоги, висунуті Україні під час переговорів у Стамбулі 2022 року. Ці вимоги передбачали б постійну заборону для України на вступ до НАТО, жорсткі обмеження для українських Збройних Сил та заборону отримувати західну військову допомогу – без будь-яких обмежень щодо чисельності чи можливостей російських військ.

Заява МЗС Росії про те, що Лавров не підриває мирний процес, оскільки виконує зовнішньополітичні директиви Путіна, фактично є визнанням, що саме Путін є перешкодою для цього процесу,

Аналітики також наголошують, що Путін залишається незацікавленим у проведенні серйозних мирних переговорів і дотримується своїх давніх воєнних цілей, які зводяться до повної капітуляції України.

Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна?