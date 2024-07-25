Може відбутися зустріч між Зеленським та Сі: що на це вказує

Глава МЗС України Дмитро Кулеба поїхав у Китай, де уже поспілкувався з китайським колегою Ван Ї. Як правило, зустріч на рівні міністрів закордонних справ досить часто свідчить про фінальну підготовку до зустрічі на рівні лідерів держав.

Тому, імовірно, цьогоріч президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це 24 Каналу розповіла головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зауваживши, що тоді можна чекати більш однозначних результатів.

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Для китайців важлива ієрархія – поступова зустріч на різних рівнях. У червні до Пекіну приїздив перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга, який мав розмову зі спецпредставником китайського уряду зі справ Євразії Лі Хуеєм. Зараз поїхав голова МЗС Дмитро Кулеба.

Це натякає, імовірно, на те, що Україна веде комунікацію з Китаєм щодо двосторонньої зустрічі на рівні лідерів держав. Тоді все можемо очікувати якогось більш конкретного просування,

– зазначила Гриценко.

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Яка мета візиту Кулеби

Головне завдання Дмитра Кулеби – донести позицію керівництва України щодо розв'язання російсько-української війни:

перемога України військовим шляхом;

реалізація імплементації всіх пунктів української формули миру.

Раніше голова МЗС України сказав, що формула миру – це меню, з якого країни можуть обирати певні пункти для допомоги в реалізації. Відтак у Китаї можуть розглядати можливість долучитися, приміром, до першого пункту, який передбачає забезпечення радіаційної та ядерної безпеки.

Для Китаю це питання є репутаційним. Їм важливо забезпечити свій імідж насамперед серед країн так званого Глобального Півдня як миролюбної держави, яка пропагує мирні інструменти розв'язання конфліктів,

– сказала головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень.

У такий спосіб китайці намагаються протиставити себе США, які активно допомагають Україні, забезпечують її озброєнням та наближають до перемоги над Росією військовим шляхом.

Те, що Китай не вірить у перемогу ні України, ні Росії, й наполягає на мирних переговорах, це допомагає у боротьбі зі Штатами. Вони критикують стратегію Вашингтону щодо Києва і наполягають, що тільки мирні інструменти можуть допомогти розв'язати російсько-українську війну.