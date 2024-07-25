Может состояться встреча между Зеленским и Си: что на это указывает

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поехал в Китай, где уже пообщался с китайским коллегой Ван И. Как правило, встреча на уровне министров иностранных дел довольно часто свидетельствует о финальной подготовке к встрече на уровне лидеров государств.

Поэтому, вероятно, в этом году президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом 24 Каналу рассказала главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что тогда можно ждать более однозначных результатов.

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Для китайцев важна иерархия – постепенная встреча на разных уровнях. В июне в Пекин приезжал первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, который имел разговор со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэем. Сейчас поехал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Это намекает, вероятно, на то, что Украина ведет коммуникацию с Китаем относительно двусторонней встречи на уровне лидеров государств. Тогда все можем ожидать какого-то более конкретного продвижения,

– отметила Гриценко.

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Какова цель визита Кулебы

Главная задача Дмитрия Кулебы – донести позицию руководства Украины относительно решения российско-украинской войны:

победа Украины военным путем;

реализация имплементации всех пунктов украинской формулы мира.

Ранее глава МИД Украины сказал, что формула мира – это меню, из которого страны могут выбирать определенные пункты для помощи в реализации. Поэтому в Китае могут рассматривать возможность присоединиться, например, к первому пункту, который предусматривает обеспечение радиационной и ядерной безопасности.

Для Китая этот вопрос является репутационным. Им важно обеспечить свой имидж прежде всего среди стран так называемого Глобального Юга как миролюбивого государства, которое пропагандирует мирные инструменты решения конфликтов,

– сказала главный консультант Национального института стратегических исследований.

Таким образом китайцы пытаются противопоставить себя США, которые активно помогают Украине, обеспечивают ее вооружением и приближают к победе над Россией военным путем.

То, что Китай не верит в победу ни Украины, ни России, и настаивает на мирных переговорах, это помогает в борьбе со Штатами. Они критикуют стратегию Вашингтона в отношении Киева и настаивают, что только мирные инструменты могут помочь решить российско-украинскую войну.