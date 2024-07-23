Китай заинтересован в том, чтобы Россия зависела от него и стала экономическим вассалом. Также, учитывая наличие ядерного оружия у страны-агрессора, министр иностранных дел в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко сказал 24 Каналу, что Москва и Пекин могут формировать "ось зла" и вести борьбу с Западом.

Не пропустите Возможен даже "геймченджер": что изменится в случае болезни Си Цзиньпина

"Поэтому найти аргументы, которые могут перебить эту глобальную концепцию, как по мне, является довольно сложной задачей", – отметил экс-министр иностранных дел.

При каком условии Китай может изменить позицию

Владимир Огрызко отметил, что как только Россия начнет проигрывать на поле боя, а путинский режим пошатнется, тогда позиция Китая кардинально изменится.

Смотрите также Китаю не нравится дружба Путина и Ким Чен Ына: почему Пекин в дальнейшем поддерживает Москву

Поскольку Пекину интересно вернуться к своим историческим границам. В стране уже десятилетиями рисуют карты, на которых некоторые российские территории обозначены как китайские, что в конце концов является правдой. Далее открываются огромные возможности для освоения Сибири к востоку от Уральских гор.

При таких обстоятельствах, Китай быстро сориентируется и предложит, вероятно, найти какую-то формулу сотрудничества с Западом, чтобы поработать уже на постросийской территории. Пока этого не произойдет, не вижу причин, которые бы заставили Китай отказаться от ослабленного, второстепенного, зависимого, но партнера, с которым они могут работать совместно против Запада,

– подчеркнул Огрызко.