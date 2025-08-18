Американський президент може спробувати перекласти відповідальність за провальну зустріч з Путіним на українського лідера Зеленського. З ним він побачиться 18 серпня у Вашингтоні.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, наголосивши, що у подальшому розвитку подій відіграватиме ключову роль Європа.

Зустріч Зеленського і Трампа: чого очкувати?

На думку політолога, у Вашингтоні Трамп озвучить Зеленському пропозицію укласти мирну угоду, якщо той погодиться, то президент США виконуватиме брудну для Росії роботу, за що може отримати преференції, про які міг домовитися на Алясці.

Другий варіант перебігу подій: Зеленському в США озвучать те, про що писало видання Reuters (Росія пропонує заморозити більшість ліній фронту, якщо ЗСУ вийдуть з території Донеччини). Зеленський на це, за переконанням політолога, не піде. Далі мають проявити себе європейські партнери України.

Це може бути той п'ятий елемент, який шальки терезів схилятиме на якийсь бік. Напередодні саміту в Алясці за ініціативою Зеленського була розмова з європейцями, тоді Україна разом з Європою змогли окреслити "червоні лінії" перед Трампом,

– нагадав Буряченко.

Однак політолог переконаний, що Трамп і Путін як планували говорити щодо України, так і поговорили, але той факт, що не було примусового рішення для української сторони – позитивний. Адже Трамп і його команда, зі слів Буряченка, усвідомлюють, що змусити Україну прийняти умови Росії щодо капітуляції – нереалістичне завдання.

Який вибір постав перед Європою?

Політолог прогнозує, що нині американці будуть транслювати позицію Путіна і тиснути на європейців, щоб ті робили аналогічне стосовно України. Буряченко припустив, що якщо Європу зараз спробують підкупити газом, кращою торгівельною угодою з США, і вона зменшить допомогу Україні (якщо та не піде на поступки), тоді ситуація буде критичною.

Тепер найбільшим відкритим питанням залишається те, чи мають європейці спільні цінності з Україною. Якщо наша держава готова була понад десять років захищати Європу, а зараз є її щитом, то цікаво, яка справжня позиція європейських партнерів. Настав час діяти,

– озвучив політолог.

Від цього їхнього рішення, за переконанням Буряченка, буде повністю залежати їхня доля. Якщо Європа зараз відмовиться від України, спонукатиме її прийняти умови капітуляції, це покаже її слабкість. А це, як зауважив політолог, найкращий сигнал для Путіна, прояв слабкості запрошує його до наступної агресії.

Без України, як підсумував Буряченко, ЄС найближчим часом ймовірніше не здобуде геополітичну суб'єктність, а разом з нашою державою за відносно короткий період такий шанс в неї є. Тоді з ним рахуватимуться США і Китай, ба більше – Росія не зазіхатиме на спільний суверенітет. Тож перед європейцями зараз постав вибір.