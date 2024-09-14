Головне рятівне коло російської економіки: яка мета зустрічі Зеленського та Сі

Президент України Володимир Зеленський у жовтні може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Ця подія відбудеться напередодні другого Саміту миру, який має відбутися у листопаді, тож не виключено, що глава держави особисто запросить китайського колегу взяти участь у ньому.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, навіщо Зеленському зустрічатися із Сі Цзіньпінем та як це може вплинути на завершення війни. До слова, наступного місяця китайський лідер здійснить візит до Росії на саміт блоку країн-учасниць БРІКС.

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Чому важливо змінити позицію Китаю

Насамперед Сі Цзіньпін – головне рятівне коло російської економіки. Крім того, якщо Індія не постачає країні-агресору товари подвійного призначення, то лідер Китаю – людина, яка може повпливати на Владіміра Путіна й змусити його завершити війну.

Важливо розуміти, що Україна може запропонувати Китаю. Є інструменти, якими можна зараз тиснути, зокрема, на наших партнерів, які мають важелі, щоб вони тиснули на китайську сторону. Мабуть, так потрібно діяти, тому, авжеж, зустріч з Сі Цзіньпіном необхідна,

– мовив Тизенгаузен.

Влітку Китай і Бразилія розробили так званий "мирний план" для завершення війни в Україні. Він містить 6 пунктів і фактично пропонує "замороження конфлікту". До того ж половина пунктів зроблена виключно для Пекіна, адже він зацікавлений у тому, щоб логістичні процеси не порушувалися та не було проблем з оплатою.

Зеленського обурило, що Китай і Бразилія дозволили собі висувати якісь "мирні плани", не спитавши Київ. Він назвав цей план "деструктивним".

Крім того, міністр оборони Китаю Дон Цзюнь заявив, що переговори є єдиним шляхом до завершення війни в Україні та ізраїльсько-палестинського конфлікту.