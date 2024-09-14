Главный спасательный круг российской экономики: какая цель встречи Зеленского и Си

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. Это событие состоится накануне второго Саммита мира, который должен состояться в ноябре, поэтому не исключено, что глава государства лично пригласит китайского коллегу принять участие в нем.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, зачем Зеленскому встречаться с Си Цзиньпином и как это может повлиять на завершение войны. К слову, в следующем месяце китайский лидер совершит визит в Россию на саммит блока стран-участниц БРИКС.

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Почему важно изменить позицию Китая

Прежде всего Си Цзиньпин – главный спасательный круг российской экономики. Кроме того, если Индия не поставляет стране-агрессору товары двойного назначения, то лидер Китая – человек, который может повлиять на Владимира Путина и заставить его завершить войну.

Важно понимать, что Украина может предложить Китаю. Есть инструменты, которыми можно сейчас давить, в частности, на наших партнеров, которые имеют рычаги, чтобы они давили на китайскую сторону. Видимо, так нужно действовать, поэтому, конечно, встреча с Си Цзиньпином необходима,

– сказал Тизенгаузен.

Летом Китай и Бразилия разработали так называемый "мирный план" для завершения войны в Украине. Он включает 6 пунктов и фактически предлагает "замораживание конфликта". К тому же половина пунктов сделана исключительно для Пекина, ведь он заинтересован в том, чтобы логистические процессы не нарушались и не было проблем с оплатой.

Зеленского возмутило, что Китай и Бразилия позволили себе выдвигать какие-то "мирные планы", не спросив Киев. Он назвал этот план "деструктивным".

Кроме того, министр обороны Китая Дон Цзюнь заявил, что переговоры являются единственным путем к завершению войны в Украине и израильско-палестинского конфликта.