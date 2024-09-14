Причиной этого является участие в саммите блока стран-участниц БРИКС. Отметим, что проведение мероприятия запланировано в городе Казань.

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Си Цзиньпин посетит Россию в октябре

Глава МИД КНР Ван И подтвердил информацию о планах китайского лидера поехать в Россию в следующем месяце на соответствующее мероприятие.

В четверг Ван И встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Китайский чиновник заявил, что Си "с радостью принял" приглашение главы Кремля принять участие в саммите БРИКС в российском городе Казань в октябре.

По словам Путина, там они также проведут двустороннюю встречу, во время которой обсудят различные аспекты российско-китайских отношений, которые "достаточно успешно развиваются" и "по всем направлениям".