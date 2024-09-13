Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин во время брифинга. По ее словам, сейчас первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта.

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Китай продолжит способствовать мирному диалогу по их плану

Поэтому в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте,

– заявила пресс-секретарь МИД.

Мао Нин подчеркнула, что в китайско-бразильском соглашении указано на недопустимость использования ядерного оружия в конфликте и нанесения ударов по атомным электростанциям. Также в документе содержится призыв ко всем участникам способствовать диалогу и переговорам.

Дипломат сообщила, что Китай и Украина продолжают активно взаимодействовать по ряду важных вопросов, включая китайско-бразильский "шеститочечный консенсус".

Справка. Китайско-бразильский план по урегулированию ситуации в Украине содержит 6 пунктов. Фактически он предлагает "замораживание конфликта".

Мао Нин также подчеркнула, что Китай продолжит содействовать мирному диалогу и переговорному процессу и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта.