Владимир Зеленский назвал китайско-бразильский план деструктивным. Как рассказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, вряд ли лидеры Китая и Бразилии верили, что их идеи станут основой завершения войны.

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Какие планы завершения войны предлагают Украине

Предложения Китая фактически предусматривают замораживание войны. Впрочем, в Пекине понимали, что это лишь начальные идеи, которые точно не понравятся Украине. Но их озвучивают, чтобы спровоцировать дискуссии о необходимости компромиссов с украинской стороны в вопросах завершения войны.

Бесспорно, в противовес этим планам есть планы Украины, а также предложения западных политиков, например, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он предусматривал нанесение ударов американским оружием вглубь России, чтобы оттеснить врага. А тогда договоренности с Владимиром Путиным.

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс сказал, каким видит план завершения войны Дональда Трампа. Там ничего хорошего для нас нет, но это свидетельствует, что возможный переговорный процесс активизируется,

– подчеркнул Максим Джигун.

Обратите внимание! Джей Ди Вэнс говорил о создании "демилитаризованной зоны", которая будет проходить по нынешней линии фронта, часть территорий останется оккупированной. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Почему "мирные инициативы" пока нельзя реализовать

Различные миротворческие предложения озвучивают все чаще. К тому же украинское политическое руководство также запустило дополнительные процессы, продемонстрировав свой план американскому президенту и двум кандидатам, объявив о проведении второго Саммита мира, активизировав контакты с Китаем.

Это все говорит о том, что есть набор различных опций, но, ни одна из них в нынешнем формате не может быть реализована. На это есть ряд обстоятельств, прежде всего то, что две стороны войны не готовы соглашаться на неприемлемые для себя варианты,

– отметил политолог.

Президент Зеленский неоднократно заявлял о том, что ключевым обстоятельством для принятия Россией украинской формулы мира является поддержка Украины в военном плане. Визит в Соединенные Штаты, встреча с лидером МИД Великобритании, государственным секретарем США Энтони Блинкеном – является частью одного плана.

"В условиях засилья различных инициатив, очевидно должен появиться какой-то новый, совершенно иной план, который будет более пригодным для того, чтобы его реализовать на практике", – подытожил Максим Джигун.