Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін під час брифінгу. За її словами, зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту.

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Китай продовжить сприяти мирному діалогу за їхнім планом

Тому в ініціативі Китаю та Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті,

– заявила речниця МЗС.

Мао Нін підкреслила, що в китайсько-бразильській угоді зазначено на неприпустимість використання ядерної зброї в конфлікті та завдання ударів по атомних електростанціях. Також у документі міститься заклик до всіх учасників сприяти діалогу та переговорам.

Дипломатка повідомила, що Китай та Україна продовжують активно взаємодіяти з низки важливих питань, включаючи китайсько-бразильський "шестиочковий консенсус".

Довідка. Китайсько-бразильський план щодо врегулювання ситуації в Україні містить 6 пунктів. Фактично він пропонує "замороження конфлікту".

Мао Нін також підкреслила, що Китай продовжить сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту.