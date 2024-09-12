К тому же непонятно, согласится ли на такие планы на такие планы Владимир Путин, ведь сейчас ВСУ находятся на Курщине. Как рассказал 24 Каналу политолог Николай Давидюк, Китай оценивает свою выгоду в этой ситуации.

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Что для Китая будет означать крах Путина

Вполне понятно, что для Си Цзиньпина окончательное поражение Путина означает ослабление части его флангов. Однако с другой стороны он осознает, что уничтожение диктатора и распад России – это возможность вернуть миллион квадратных километров, которые Китай в свое время потерял.

Сейчас с Си Цзиньпина даже насмехается лидер Тайваня. Он говорит ему, мол, если вы хотите вернуть исторические земли, то верните сначала миллион квадратов, а не боритесь за маленький островок, который может стоить триллионы долларов санкций.

Справочно! Еще со времен СССР Китай и Россия имели споры относительно частей территории. В частности Пекин долгое время оспаривал статус Большого Уссурийского острова на Амуре. В разные годы Китай напоминал России об этом, а также о части других земель.

Глубинное общение с китайцами показывает, что китайцы и россияне не являются давними друзьями Это давние враги, которым сегодня приходится находиться в состоянии мира,

– подчеркнул политолог.

Украине нужно менять мировоззрение Си, который был сформирован коммунистической партией десятки лет назад. Наша задача убедить его помочь, ведь он знает, как можно нажать на Россию. Итак, эту коммуникацию надо проводить,

"Китай растет, набирает силы. Мы стоим на своих принципах, они на своих, но есть места пересечения, где мы смогли бы найти взаимопонимание", – добавил Николай Давидюк.