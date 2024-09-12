До того ж незрозуміло, чи погодиться на такі плани Владімір Путін, адже ЗСУ зараз перебувають на Курщині. Як розповів 24 Каналу політолог Микола Давидюк, Китай оцінює свою вигоду у цій ситуації.

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Що для Китаю означатиме крах Путіна

Цілком зрозуміло, що для Сі Цзіньпіна остаточна поразка Путіна означає послаблення частини його флангів. Проте з іншого боку він усвідомлює, що знищення диктатора й розпад Росії – це можливість повернути мільйон квадратних кілометрів, які Китай свого часу втратив.

Зараз з Сі Цзіньпіна навіть насміхається лідер Тайваню. Він каже йому, мовляв, якщо ви хочете повернути історичні землі, то поверніть спершу мільйон квадратів, а не боріться за маленький острівець, який може коштувати трильйони доларів санкцій.

Довідково! Ще з часів СРСР Китай та Росія мали суперечки щодо частин території. Зокрема Пекін тривалий час оскаржував статус Великого Уссурійського острова на Амурі. У різні роки Китай нагадував Росії про це, а також про частину інших земель.

Глибинне спілкування з китайцями показує, що китайці та росіяни не є давніми друзями Це давні вороги, яким сьогодні доводиться перебувати у стані миру,

– підкреслив політолог.

Україні потрібно міняти світогляд Сі, який був сформований комуністичною партією десятки років тому. Наше завдання переконати його допомогти, адже він знає, як можна натиснути на Росію. Тому цю комунікацію треба проводити,

"Китай росте, набирає сили. Ми стоїмо на своїх принципах, вони на своїх, але є місця перетину, де ми змогли б знайти порозуміння", – додав Микола Давидюк.