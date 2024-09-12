Летом Пекин выдвинул свою "мирную инициативу" по прекращению войны в Украине. Владимир Зеленский раскритиковал этот план, назвав его "деструктивным".

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Встреча с Зеленским и возможное участие в саммите

Си Цзиньпин может встретиться с Владимиром Зеленским в следующем месяце. Об этом заявил сообщил экс-заместитель главы МИД Александр Чалый в Пекине на открытии крупнейшего ежегодного мероприятия военной дипломатии Китая. Чиновник отметил, что отношения между китайской и украинской стороной потеплели, и теперь встреча двух лидеров стала возможной.

Учитывая попытки Китая выступать как посредник в войне, сейчас все в Украине ждут каких-то контактов, прямые контакты между президентом Зеленским и президентом Си, заметил Чалый.

Между тем, Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, отметил, что Китай открыт к участию во втором саммите мира, поскольку он не хочет, чтобы его усилия "пропали зря".

Напомним, что Владимир Зеленский стремится провести второй саммит мира до выборов в США. В Киеве хотят, чтобы само мероприятие состоялось в одной из стран Глобального Юга и при участии представителей России.