15-річна дівчина, яку зґвалтував і намагався спалити першокурсник, померла у лікарні

Нещодавно на Харківщині 17-річний студент жорстоко побив, зґвалтував і спробував спалити 15-річну дівчинку. Після цього неповнолітню доставили до лікарні, вона перебувала у вкрай важкому стані.

На жаль, медики не змогли врятувати дитину, вона померла у реанімації. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення керівника слідчих поліції Харківської області Сергія Болвінова.

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Дівчина загинула у реанімації

Як нагадав Болвінов, 15-річна дівчина поверталася з дня народження з іншого села разом з сусідом. Однак 17-річний хлопець почав чіплятися, а коли отримав відмову, напав. Бив по голові, намагався задушити, зґвалтував прямо на подвір’ї, а потім спробував спалити на городі, обливши дизельним пальним.

Більш як десять днів дівчинка боролася за життя в лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Від страшних травм вона померла сьогодні вночі в реанімації. Про цей жахливий випадок я в же розповідав докладно, нині хлопець під вартою, загрожує довічний термін,

– повідомив він.

За його словами, через смерть дівчини підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблої дівчинки. Вічна пам'ять!

Що відомо про цю трагедію