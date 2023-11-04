Лідер Хезболли опублікував звернення: чи відкриється новий фронт проти Ізраїлю

Ще в перші дні вторгнення ХАМАС на територію Ізраїлю шиїтське угруповання південного Лівану "Хезболла" заявило, що вступить у війну, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію в Секторі Гази. Однак після майже тижня від початку таких операцій угруповання не наважувалось на ескалацію.

Тим часом поки "Хезболла" займала вичікувальну позицію, інший союзник Ірану єменські хусити встигли оголосити про те, що атакуватимуть Ізраїль з повітря. Однак, на відміну від хуситів, "Хезболла" має географічний кордон з Ізраїлем й у випадку початку бойових дій південь Лівану може зазнати суттєвих руйнувань.

Дивіться також Неочікувана версія: як Ізраїль може звільнити заручників із Сектору Гази

Що відбувається в Секторі Гази зараз

Наприкінці жовтня Сили оборони Ізраїлю увійшли в Сектор Гази, розпочавши наземну операцію. Згодом, 2 листопада стало відомо, що ЦАХАЛ оточив місто Газа, що знаходиться на півночі контрольованої ХАМАС території. Для цього ізраїльські військові перерізали сполучення між півднем та північчю Сектору.

Експерти очікують, що незабаром розпочнуться жорсткі міські бої, мета яких – знищення усієї військової інфраструктури та самих бойовиків ХАМАС в місті Газа. Імовірно, ізраїльска армія зуміє досягти поставлених перед нею завдань, однак для цього знадобляться ще місяці бойових дій. Така тривалість операції створює ризики вступу у війну потенційних союзників ХАМАС.

Чи вступить Хезболла в конфлікт

Імовірно, на це також вплинула позиція Сполучених Штатів, які, перемістивши до берегів Ізраїлю свою авіаносну групу, попередили Ліван та Іран, що Тель-Авів не залишиться один.

На цьому тлі 3 листопада лідер "Хезболли" виступ із давно анонсованим зверненням. Однак слова Хасана Насралли звучали вкрай обережно й замість оголошення про вступ у війну лідер угруповання лише попередив, що такий сценарій "залишається можливим".

“На жаль, варіант (зі вступом "Хезболли" у війну – 24 Канал) досі не можна виключати. Не можна недооцінювати бажання цього угруповання завдати якомога більшої шкоди Ізраїлю”, – припустив політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт.

Михайло Пелліверт про поточну ситуацію в Ізраїлі: дивіться відео

Вже 4 листопада на кордоні між Ізраїлем та Ліваном відбулися незначні сутички, які важко назвати свідченням повномасштабної ескалації.

Операція Ізраїлю в Секторі Гази: реакція світу