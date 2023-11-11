Річниця звільнення Херсона: як ЗСУ "привітали" окупантів із цією датою

Торік 11 листопада українські військові звільнили Херсон. Після восьми місяців російської окупації місто повернулось додому.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, як тепер почуваються росіяни на лівобережжі області.

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"В окупантів настрій сумний. Вони теж зі сльозами на очах, але з іншого приводу. Їх дуже потужно притискають Сили оборони", – зазначила Гуменюк.

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За її словами, контрбатарейна боротьба дається взнаки і має свої результати. Так, напередодні значущої дати вдалося знищити 69 російських загарбників.

Крім того, ворог зазнав втрат у техніці:

РСЗВ "Град";

13 великокаліберних гармат;

станція РЕБ "Житель";

17 одиниць автобронетехніки.

Ба більше, за день до того було знищено черговий польовий пункт боєпостачання.

Росіянам тривожно

Гуменюк наголосила, що ворогу суттєво бракує боєприпасів. Зараз він використовує їх у певному "економрежимі".

З огляду на снарядний голод і загальну знервованість дедалі більше окупантів мають дезертирські настрої.

Вони змушені робити подворові обходи й вишукувати своїх, які, переодягнувшись у цивільне, ховаються і намагаються проникнути в евакуаційні автобуси,

– розповіла Гуменюк.

Росіяни намагаються втекти в будь-якому напрямку.

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