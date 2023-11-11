Годовщина освобождения Херсона: как ВСУ "поздравили" оккупантов с этой датой
В прошлом году 11 ноября украинские военные освободили Херсон. После восьми месяцев российской оккупации город вернулся домой.
Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, как теперь чувствуют себя россияне на левобережье области.
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"У оккупантов настроение грустное. Они тоже со слезами на глазах, но по другому поводу. Их очень мощно прижимают Силы обороны", – отметила Гуменюк.
Как ВСУ "поздравили" врага с годовщиной освобождения от него Херсона: смотрите видео 24 Канала
По ее словам, контрбатарейная борьба сказывается и имеет свои результаты. Так, накануне значимой даты удалось уничтожить 69 российских захватчиков.
Кроме того, враг понес потери в технике:
- РСЗО "Град";
- 13 крупнокалиберных пушек;
- станция РЭБ "Житель";
- 17 единиц автобронетехники.
Более того, за день до этого было уничтожено очередной полевой пункт боеснабжения.
Россиянам тревожно
Гуменюк подчеркнула, что врагу существенно не хватает боеприпасов. Теперь он использует их в определенном "экономрежиме".
Из-за снарядного голода и общей нервозности все больше оккупантов имеют дезертирские настроения.
Они вынуждены делать подворовые обходы и выискивать своих, которые, переодевшись в гражданское, прячутся и пытаются проникнуть в эвакуационные автобусы,
– рассказала Гуменюк.
Россияне пытаются скрыться в любом направлении.
Годовщина освобождения Херсона: последние новости
- На Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ 10 ноября приняли решение по защите Херсона, который ежедневно обстреливают россияне. В частности, в городе усилят ПВО, средства контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведку.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в прошлом году россияне "профессионально сбежали" из Херсона. Враг отчаянно испугался окружения – это его величайший страх и сейчас.
- К слову, Нацбанк Украины выпустил памятную монету, посвященную освобождению Херсона. Ее назвали "Антоновский мост" – в честь одной из главных переправ через Днепр в области.