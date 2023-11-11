Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, как теперь чувствуют себя россияне на левобережье области.

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"У оккупантов настроение грустное. Они тоже со слезами на глазах, но по другому поводу. Их очень мощно прижимают Силы обороны", – отметила Гуменюк.

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По ее словам, контрбатарейная борьба сказывается и имеет свои результаты. Так, накануне значимой даты удалось уничтожить 69 российских захватчиков.

Кроме того, враг понес потери в технике:

РСЗО "Град";

13 крупнокалиберных пушек;

станция РЭБ "Житель";

17 единиц автобронетехники.

Более того, за день до этого было уничтожено очередной полевой пункт боеснабжения.

Россиянам тревожно

Гуменюк подчеркнула, что врагу существенно не хватает боеприпасов. Теперь он использует их в определенном "экономрежиме".

Из-за снарядного голода и общей нервозности все больше оккупантов имеют дезертирские настроения.

Они вынуждены делать подворовые обходы и выискивать своих, которые, переодевшись в гражданское, прячутся и пытаются проникнуть в эвакуационные автобусы,

– рассказала Гуменюк.

Россияне пытаются скрыться в любом направлении.

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