Украинский лидер отметил, что говорили о стратегическом видении деоккупации и военном бюджете на 2024 год. Ранее Верховная Рада утвердила документ бюджета-2024.

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Что важного было на Ставке

Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий,

– заявил президент.

Добавил, что говорили о военном бюджете на следующий год. Подчеркивали на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.

Владимир Зеленский также заслушал:

отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины;

отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы. Там идет работа.

Украинский лидер добавил, что на Ставке приняли конкретные решения по защите Херсона. В частности, там усилят противовоздушную оборону, средства контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведку.

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