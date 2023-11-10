Украинский лидер отметил, что говорили о стратегическом видении деоккупации и военном бюджете на 2024 год. Ранее Верховная Рада утвердила документ бюджета-2024.
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Что важного было на Ставке
Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий,
– заявил президент.
Добавил, что говорили о военном бюджете на следующий год. Подчеркивали на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.
Владимир Зеленский также заслушал:
- отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины;
- отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы. Там идет работа.
Украинский лидер добавил, что на Ставке приняли конкретные решения по защите Херсона. В частности, там усилят противовоздушную оборону, средства контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведку.
Что сказал президент Украины о контрнаступлении ВСУ
- Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины замедлило несколько неприятных сюрпризов. Президент пояснил, что некоторые проблемы были с ожиданием военной помощи. В частности, ВСУ ждали боеприпасов семь месяцев. За это время Россия смогла заминировать Юг.
- Украинский лидер рассказал, что Украина попытается добиться результатов на фронте до конца 2023 года. По его словам, у нас есть план. Он включает в себя очень конкретные города, очень конкретные направления, куда идут ВСУ. Однако Зеленский не может поделиться всеми деталями.
- Президент отметил, что наши военные делают медленные шаги вперед на Юге, а также на Востоке. В то же время враг пытается остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины, постоянно вбрасывая новые резервы на поле боя.