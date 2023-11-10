Український лідер зазначив, що говорили про стратегічне бачення деокупації та воєнний бюджет на 2024 рік. Раніше Верховна Рада затвердила документ бюджету-2024.

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Що важливого було на Ставці

Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій,

– заявив президент.

Додав, що говорили про воєнний бюджет на наступний рік. Наголошували на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Володимир Зеленський також заслухав:

звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини;

окрему доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Там триває робота.

Український лідер додав, що на Ставці ухвалили конкретні рішення щодо захисту Херсона. Зокрема, там підсилять протиповітряну оборону, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідку.