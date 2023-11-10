Чутки про нібито "змінення Залужного" спростував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.

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Що заявили в Офісі Президента

Андрій Єрмак наголосив, що в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність. Він підкреслив, що усі мають лише одну позицію – перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

Голова ОП заявив, що нині військово-політичне керівництво перебуває у постійному діалозі. Єрмак повідомив, що не було й розмов про те, що Головнокомандувача ЗСУ можуть "замінити".

У мене немає такої інформації. Ми думаємо, як перемогти у цій війні, й робимо все щодня, щоб це сталося,

– заявив Єрмак.

Російська пропаганда активно поширює фейки про Залужного