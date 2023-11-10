Чутки про нібито "змінення Залужного" спростував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.
До теми "Російські гниди проснулись": Данілов пригрозив агентам Кремля в Україні
Що заявили в Офісі Президента
Андрій Єрмак наголосив, що в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність. Він підкреслив, що усі мають лише одну позицію – перемогти у війні, яку розв'язала Росія.
Голова ОП заявив, що нині військово-політичне керівництво перебуває у постійному діалозі. Єрмак повідомив, що не було й розмов про те, що Головнокомандувача ЗСУ можуть "замінити".
У мене немає такої інформації. Ми думаємо, як перемогти у цій війні, й робимо все щодня, щоб це сталося,
– заявив Єрмак.
Російська пропаганда активно поширює фейки про Залужного
- Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв написав у фейсбуці, що його "джерело" нібито повідомило йому про те, що Залужного "збираються звільнити". Мовляв, відповідне подання готове і внесене на розгляд керівництва держави. Це підхопили російські пропагандисти й почали поширювати заяви, мовляв, між Зеленським і Залужним – розкол.
- Рустем Умєров відреагував на вкиди й заявив, що повідомлення у мережі про звільнення Залужного – не більше ніж фейк. Він також наголосив, що найголовніше зараз – зосередитися на питанні оборони України.
- Після цього пропагандисти створили діпфейк. На опублікованому російськими пропагандистами відео Залужний буцімто закликає до заколоту. Однак це лише спроби змусити українців боротися одне з одним.
- Михайло Подоляк заявив, що такі вкиди російських пропагандистів спрямовані на те, щоб посіяти розкол у суспільстві й дестабілізувати ситуацію в Україні. Він наголосив, що "навіть близько немає ніякого розколу між військовим та військово-політичним керівництвом України".