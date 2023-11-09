Політичне та військове керівництво нашої держави щоденно спілкується у різних форматах. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що ніякого "розколу" бути не може.

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Кому вигідні такі чутки

Президент України щодня проводить селектори, Ставки, на яких постійно спілкується з Головнокомандувачем. Цю модель поведінки побудували ще у перші дні війни й вона продовжується досі. Очевидно, що тривають різноманітні обговорення, вносяться корективи у тактику, стратегію для того, щоб збільшити ефективність нашої армії на лінії фронту.

Навіть близько немає ніякого розколу між військовим та військово-політичним керівництвом України. Є щоденне спілкування на різних майданчиках. Про це знає оточення Зеленського і Залужного

– наголосив Михайло Подоляк.

Він зауважив, що люди, які поширюють чутки про "розкол" насправді не мають ніякого доступу до інформації.

"Крім цього, вони так ненавидять історичний момент, в якому перебувають, що використовують абсолютно абсурдну інформацію для того, щоб допомогти Росії отримати головне – внутрішній розкол всередині України", – зауважив радник голови ОПУ.

Не пропустіть! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна подивитися на ютубі 24 Каналу о 17:00.

Чутки про "розкол" – це російські наративи

Країні-агресорці вигідно, щоб українці воювали між собою й не звертали уваги на те, що відбувається на зовнішніх ринках, серед наших партнерів і на лінії фронту.

Ще на початку війни Владімір Путін говорив, що пропонує військовим вчинити заколот і взяти на себе повноту влади в Україні. Відтоді росіяни продовжують цю концепцію – вносити розбрат між політичним та військовим керівництвом нашої країни.

Вони продовжують це робити, це один із ключових російських наративів. Для цього використовують будь-які мережі. Тому треба розуміти, що такі теми виникатимуть і ми їх будемо спростовувати,

– додав Подоляк.

На ситуацію також впливає психоемоційний стан людей. Практично два роки триває повномасштабна війна. Людям важко, адже вони не знають, коли все це закінчиться, багатьом довелося змінити звичний спосіб життя – всі ми маємо це розуміти.

"Але ми українці й розуміємо, хто ми. Після стількох днів війни точно знаємо, що для нас не існує ніяких можливостей виглядати інакше, ніж ми виглядаємо зараз. Тому всі розмови про розбрат залишимо тільки в інформаційному середовищі", – зауважив Подоляк.

Росіяни маніпулюють нібито "розколом" в Україні