Слухи о якобы "замене Залужного" опроверг глава Офиса Президента Андрей Ермак. Соответствующее заявление он сделал в интервью Наталье Мосейчук, передает 24 Канал.

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Что заявили в Офисе Президента

Андрей Ермак подчеркнул, что в украинском военно-политическом руководстве есть и сохраняется единство. Он подчеркнул, что у всех только одна позиция – победить в войне, которую развязала Россия.

Глава ОП заявил, что в настоящее время военно-политическое руководство находится в постоянном диалоге. Ермак сообщил, что не было и разговоров о том, что главнокомандующего ВСУ могут "заменить".

У меня нет такой информации. Мы думаем, как победить в этой войне, и делаем все каждый день, чтобы это произошло,

– заявил Ермак.

Российская пропаганда активно распространяет фейки о Залужном