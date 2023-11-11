Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, як тепер почуваються росіяни на лівобережжі області.

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"В окупантів настрій сумний. Вони теж зі сльозами на очах, але з іншого приводу. Їх дуже потужно притискають Сили оборони", – зазначила Гуменюк.

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За її словами, контрбатарейна боротьба дається взнаки і має свої результати. Так, напередодні значущої дати вдалося знищити 69 російських загарбників.

Крім того, ворог зазнав втрат у техніці:

РСЗВ "Град";

13 великокаліберних гармат;

станція РЕБ "Житель";

17 одиниць автобронетехніки.

Ба більше, за день до того було знищено черговий польовий пункт боєпостачання.

Росіянам тривожно

Гуменюк наголосила, що ворогу суттєво бракує боєприпасів. Зараз він використовує їх у певному "економрежимі".

З огляду на снарядний голод і загальну знервованість дедалі більше окупантів мають дезертирські настрої.

Вони змушені робити подворові обходи й вишукувати своїх, які, переодягнувшись у цивільне, ховаються і намагаються проникнути в евакуаційні автобуси,

– розповіла Гуменюк.

Росіяни намагаються втекти в будь-якому напрямку.

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