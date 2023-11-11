Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, як тепер почуваються росіяни на лівобережжі області.
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"В окупантів настрій сумний. Вони теж зі сльозами на очах, але з іншого приводу. Їх дуже потужно притискають Сили оборони", – зазначила Гуменюк.
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За її словами, контрбатарейна боротьба дається взнаки і має свої результати. Так, напередодні значущої дати вдалося знищити 69 російських загарбників.
Крім того, ворог зазнав втрат у техніці:
- РСЗВ "Град";
- 13 великокаліберних гармат;
- станція РЕБ "Житель";
- 17 одиниць автобронетехніки.
Ба більше, за день до того було знищено черговий польовий пункт боєпостачання.
Росіянам тривожно
Гуменюк наголосила, що ворогу суттєво бракує боєприпасів. Зараз він використовує їх у певному "економрежимі".
З огляду на снарядний голод і загальну знервованість дедалі більше окупантів мають дезертирські настрої.
Вони змушені робити подворові обходи й вишукувати своїх, які, переодягнувшись у цивільне, ховаються і намагаються проникнути в евакуаційні автобуси,
– розповіла Гуменюк.
Росіяни намагаються втекти в будь-якому напрямку.
Річниця звільнення Херсона: останні новини
- На Ставці Верховного Головнокомандувача ЗСУ 10 листопада ухвалили рішення щодо захисту Херсона, який щоденно обстрілюють росіяни. Зокрема, у місті посилять ППО, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ і розвідку.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що торік росіяни "професійно втекли" з Херсона. Ворог відчайдушно злякався оточення – це його найбільший страх і тепер.
- До слова, Нацбанк України випустив пам'ятну монету, присвячену визволенню Херсона. Її назвали "Антонівський міст" – на честь однієї з головних переправ через Дніпро в області.