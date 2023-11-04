В документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік. Херсон" командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, що росіяни боялися оточення на Херсонщині. Він наголосив, що це один з найбільших страхів ворога передає 24 Канал.

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Чому росіяни "професійно втекли" з Херсона

Майже рік тому, 11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області від окупантів. Сили оборони потужною роботою відкинули росіян від першої лінії оборони на Херсонщині у червні, а потім завдавали шалених втрат противнику.

Тарнавський пояснив, що російські загарбники в Херсонській області були розділені серйозним бар'єром – річкою Дніпро, ширина якої понад 900 метрів біля Антонівського мосту. Коли ЗСУ почали контрнаступ й завдавали шалених втрат противнику, то основна частина сил окупаційних військ знаходилася на правобережній частині Херсонщини.

Через страх потрапити в оточення на той час чинний командувач російських окупаційних військ в Україні Сєргєй Суровікін почав говорити про "непрості рішення", а вже 9 листопада 2022 року російський міністр оборони Сєргєй Шойгу віддав наказ про відведення військ на лівобережжя Херсонської області.

Росіяни розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним. Для росіян слово "оточення" – це одне зі слабких місць. Коли вони чують слово "оточення", вони професійно втікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення,

– пояснив Тарнавський.

Річниця звільнення Херсона