ЗВТ з Туреччиною поставить крапку на радянській структурі зовнішньої економіки, – Свириденко

Уряд підтримав текст угоди про Зону вільної торгівлі України з Туреччиною, що має бути підписана під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до Києва.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зараз завдяки Угоді всі дружні країни Чорноморського басейну – Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна – будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами. Саме тому документ має величезне значення для всього регіону,

– наголошує на важливості події Свириденко.

Вона нагадала, що ця Угода є "дипломатичним довгобудом" віком у понад 10 років.

"Відсутність Угоди не дозволяла Україні повністю відійти від радянської структури зовнішньої економіки, логістичних та виробничих ланцюжків", – зазначила міністерка.



Головний напрямок для українського експорту / фейсбук-сторінка Свириденко

У рамках встановлення вільної торгівлі між країнами Туреччина скасує мита на 95% від загальної кількості товарів, які експортує Україна. На решту продукції будуть діяти тарифні квоти або зменшення мит. Загальний товарообіг може зрости на 38%.

Також ЗВТ дозволить створити нові робочі місця в орієнтованих на експорт галузях промисловості. Дані Інституту економічних досліджень та політичних консультацій вказують, що угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств.



Що дасть підписання угоди про ЗВТ з Туреччиною / фейсбук-сторінка Свириденко

Крім того, товари, створені нашими виробниками з турецької сировини, будуть вважатися українським і зможуть безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн відповідно до сертифікату EUR1.

"Зміцнення стратегічного партнерства України і Туреччини розкриє нові економічні та геополітичні перспективи, а також зміцнить наші позиції, що надважливо в умовах активізації російської агресії", – додає міністерка економіки.

Для пом’якшення процесу пристосування низки галузей до нових реалій Міністерство економіки розробило відповідний пакет рішень.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила про підготовку проєкту розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA).