ЗСТ с Турцией поставит точку на советской структуре внешней экономики, – Свириденко

Правительство поддержало текст соглашения о Зоне свободной торговли Украины с Турцией, которое должно быть подписано во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Об этом сообщила в Facebook Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Сейчас благодаря соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Именно поэтому документ имеет огромное значение для всего региона,

– подчеркивает важность события Свириденко.

Она напомнила, что это соглашение является "дипломатическим долгостроем" в возрасте более 10 лет.

"Отсутствие Соглашения не позволяло Украине полностью отойти от советской структуры внешней экономики, логистических и производственных цепочек", – отметила министр.

Главное направление для украинского экспорта / фейсбук-страница Свириденко

В рамках установления свободной торговли между странами Турция отменит пошлины на 95% от общего количества товаров, которые экспортирует Украина. На остальную продукцию будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин. Общий товарооборот может вырасти на 38%.

Также ЗСТ позволит создать новые рабочие места в ориентированных на экспорт отраслях промышленности. Данные Института экономических исследований и политических консультаций указывают, что соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.



Что даст подписание соглашения о ЗСТ с Турцией / фейсбук-страница Свириденко

Кроме того, товары, созданные нашими производителями из турецкого сырья, будут считаться украинскими и смогут беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран в соответствии с сертификатом EUR1.

"Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что очень важно в условиях активизации российской агрессии", – добавляет министр экономики.

Для смягчения процесса приспособления ряда отраслей к новым реалиям Министерство экономики разработало соответствующий пакет решений.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила о подготовке проекта расширения Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA).