Удар по Таганрогу, ймовірно, "поховав" багаторічний авіаційний проєкт Росії, – Defense Express

У ніч проти 25 листопада Україна атакувала російський авіазавод у Таганрозі. Цим ударом захисники знищили одразу два літаки – унікальний експериментальний А-60 із бойовим лазером та ще один – не менш важливий.

На супутникових знімках видно серйозні пошкодження літака А-60 та ще одного борту, який раніше був ідентифікований як Ил-76, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Кремль почне вилучати більше майна росіян: бюджет Росії тріщить

Який літак втратила Росія у Таганрозі і чим це загрожує?

Однак на старому супутниковому знімку добре видно опори антени радіолокаційної станції, розташовані над крилом літака. Це чітка ознака того, що перед нами не звичайний транспортний Ил-76, а літак дальнього радіолокаційного виявлення. Відрізнити саме А-100 від попередніх моделей – А-50 та А-50У – допомагає додаткова антена над кабіною пілотів.

Літаки на території заводу після атаки 25 листопада / Фото "Гарбуз"

Літаки на території заводу до атаки 25 листопада / Фото "Гарбуз"

А-100ЛЛ багато років стояв на території заводу "ТАНТК ім. Бериева", бо слугував основним випробувальним стендом для всієї програми створення нового літака ДРЛВ А-100 "Премьер" та модернізації старих А-50.

Знищення цього літака – серйозна втрата для російської програми ДРЛВ. Без нього випробування та розробка систем фактично зриваються.

Враховуючи те, що програма А-100 "Премьер" і так багато років балансувала на межі закриття, знищення лабораторії може остаточно поховати її. Росія намагалася запустити цей проєкт ще з 2000-х років і обіцяла поставити перші літаки у 2016 році – однак тепер шансів завершити програму майже не залишилося.