Вдома, але у полоні: близько 16% полонених в Україні є українськими громадянами

Приблизно 16% полонених, які нині перебувають у полоні в Україні, є її ж громадянами. Йдеться саме про цивільних осіб.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву під час третьої міжнародної конференції Crimea Global секретаря Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Дмитра Усова, яку цитує Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Мова про звільнення 1200 людей: Умєров анонсував відновлення процесу обмінів полоненими

Що відомо про українців, які перебувають у полоні в Україні?

Серед усіх полонених в Україні, 6% становлять кримчани.

У відсотках – 16% з тих громадян, які зараз у нас перебувають у полоні – це наші громадяни. З яких 6% – це кримчани. Це велика цифра. Це наші громадяни,

– сказав Усов.

Він зауважив, що Україна розуміє, що потрібно приймати правильні рішення, коли йде запит від Росії на їхній обмін.

"Бо це не зрозуміло, коли громадянина України обмінюють на громадянина України", – додав секретар Коордштабу.

За його словами, наразі у Верховній Раді на розгляді є законопроєкт, завдяки якому українці, які перебувають у полоні в Україні, зможуть звільнитися, залишитися в державі та виконувати свої обов'язки.

Полонені у війні Росії проти України: останні новини